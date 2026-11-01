Зеленский попросил Эрдогана помочь организовать встречу с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции и рассчитывает на посредничество Анкары. Об этом он заявил в интервью CNN Türk после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Турции переговоров лидеров в трехстороннем формате. Украинский президент подчеркнул, что поддержит такую инициативу, если Анкаре удастся ее организовать.

«Этот конфликт должен закончиться. Мы должны объединить усилия, чтобы перевести хотя бы его горячую фазу в дипломатическую», — заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что личные контакты Эрдогана с президентами России и США помогут продвинуть переговорный процесс.

«Если Турции удастся это организовать, мы согласимся и будем только рады», — добавил украинский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи с Путиным Зеленский должен приехать в Москву.