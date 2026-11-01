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    Зеленский попросил Эрдогана помочь организовать встречу с Путиным в Турции

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции и рассчитывает на посредничество Анкары. Об этом он заявил в интервью CNN Türk после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

    По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Турции переговоров лидеров в трехстороннем формате. Украинский президент подчеркнул, что поддержит такую инициативу, если Анкаре удастся ее организовать.

    «Этот конфликт должен закончиться. Мы должны объединить усилия, чтобы перевести хотя бы его горячую фазу в дипломатическую», — заявил Зеленский.

    Он выразил надежду, что личные контакты Эрдогана с президентами России и США помогут продвинуть переговорный процесс.

    «Если Турции удастся это организовать, мы согласимся и будем только рады», — добавил украинский лидер.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи с Путиным Зеленский должен приехать в Москву.

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