Зять Трампа назвал пять целей возможного соглашения о безопасности в Европе

Кушнер: договоренности с РФ по безопасности могут касаться поддержания связи

Зять президента США Джаред Кушнер перечислил меры, которые США рассматривают в рамках возможных договоренностей о безопасности в Европе с участием России и союзников по НАТО. Свою позицию он изложил в социальной сети X .

По словам Кушнера, будущие соглашения могли бы предусматривать регулярные консультации по вопросам безопасности, обмен информацией о военной деятельности и взаимные шаги по снижению риска эскалации.

Среди других предложений он назвал создание надежных каналов связи на случай кризисов и долгосрочных механизмов поддержания стабильности в Европе.

«Наша задача заключается в разработке практических мер, которые учитывают соображения в сфере безопасности всех сторон, уменьшат риск конфликта в будущем и создадут предсказуемую и стабильную обстановку», — написал Кушнер.

К публикации политик приложил фрагмент выступления американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Кремле подтвердили, что трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября.