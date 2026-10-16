Трамп заявил о приостановке продажи оружия из-за нехватки боеприпасов

Поставки вооружений союзникам США прекратили, пока страна не восполнит собственные запасы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с NewsMax, его процитировало РИА «Новости» .

«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим», — сказал политик.

Он отметил, что Америке необходимо иметь достаточное количество запасов. Когда страна восполнит резервы, то начнет продавать оружие союзникам.

Трамп возложил вину за сложившуюся ситуацию с вооружениями на своего предшественника Джо Байдена, который безвозмездно отправил Украине колоссальный объем боевой техники.

«Это было не то, что я делал с Ираном. Это то, что Байден сделал с Украиной», — сказал глава Белого дома.

Ранее администрация президента США пригрозила прекратить поставку оружия Украине, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.