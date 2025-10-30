Россиянам объяснили, когда могут оштрафовать за празднование Хеллоуина

Юрист Зернов: за пентаграммы на Хеллоуин могут оштрафовать

Демонстрация символов, связанных с сатанизмом*, на Хеллоуин считается нарушением Кодекса об административных правонарушениях России. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Олег Зернов.

«Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм здесь не исключение. В этой связи при использовании атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом, например пентаграмм», — рассказал собеседник агентства.

За такое правонарушение предусмотрены два вида наказания: штраф до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Более абстрактные символы Хеллоуина, такие как тыквы и летучие мыши, не запрещены. Однако адвокат посоветовал россиянам все же ограничиться празднованием Дня народного единства. По его словам, лучше провести большие выходные с близкими, «а не в отделе полиции».

Ранее российские депутаты призвали приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма* и запретить праздник на законодательном уровне. По мнению депутатов, он ставит под угрозу российские традиционные ценности. Депутат Михаил Ветров предложил отмечать в школах фестиваль урожая вместо Хеллоуина.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.