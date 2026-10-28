В Нидерландах опытную смотрительницу зоопарка растерзали леопарды

Сотрудница сафари-парка Beekse Bergen в Нидерландах погибла после нападения леопардов. Об этом сообщило издание Der ORF .

На женщину напали два самца переднеазиатского леопарда в закрытом вольере, куда животных перевели из-за плохой погоды. Сотрудница получила тяжелые травмы головы и шеи. Несмотря на то, что женщину доставили в больницу на вертолете и прооперировали, спасти ее не удалось.

Погибшая проработала в парке почти 40 лет, начав карьеру в 17 лет. По словам руководителя отдела по уходу за животными, женщина всегда очень ответственно относилась к безопасности.

Причины произошедшего пока не установили, так как в вольере нет камер видеонаблюдения. Полиция и трудовая инспекция начали расследование.

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