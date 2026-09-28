Евросоюзу не хватает кораблей для того, чтобы сопровождать суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на встрече министров обороны объединения, ее процетировал ТАСС .

По ее словам, морской миссии в Красном море срочно необходимы боевые корабли.

«У Евросоюза есть операция Aspides, но она срочно нуждается в большем числе военных кораблей, чем она располагает», — подчеркнула Каллас.

Операцию Aspides создали в 2024 году, чтобы защищать торговые суда от атак хуситов. По словам главы дипслужбы ЕС, еще тогда приняли решение, что военно-морская миссия должна располагать 10 кораблями. Однако сейчас в ее составе нет даже их. На боевом дежурстве находятся около шести вымпелов — от Италии, Греции и Франции.

Хуситы взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% всех мировых грузов, в середине сентября. Решит ли Северный морской путь проблемы мировой торговли в неспокойное время, и если да, то в чью пользу, разобрался 360.ru.