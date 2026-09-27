Лавров ответил Макрону на заявление о договоренностях в Анкоридже

Лавров: судьбу договоренностей Анкориджа должны оценивать США, а не Макрон

Судить о судьбе договоренностей в Анкоридже должны США, а не президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров напомнил, что после саммита в Эвиане Макрон высказывался о договоренностях между Россией и США. Глава МИД подчеркнул, что оценивать их судьбу должен Вашингтон.

«Он [Макрон] гордо заявил публично журналистам: „Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами“. Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», — сказал дипломат.

Ранее президент Франции заявил, что Париж намерен содействовать скорому началу переговоров между Россией и Украиной.