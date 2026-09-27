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    Лавров ответил Макрону на заявление о договоренностях в Анкоридже

    Лавров: судьбу договоренностей Анкориджа должны оценивать США, а не Макрон

    Фото: РИА «Новости»

    Судить о судьбе договоренностей в Анкоридже должны США, а не президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Лавров напомнил, что после саммита в Эвиане Макрон высказывался о договоренностях между Россией и США. Глава МИД подчеркнул, что оценивать их судьбу должен Вашингтон.

    «Он [Макрон] гордо заявил публично журналистам: „Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами“. Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», — сказал дипломат.

    Ранее президент Франции заявил, что Париж намерен содействовать скорому началу переговоров между Россией и Украиной.