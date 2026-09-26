Жертвами взрыва у КПП в Пакистане стали 11 человек

Reuters: заминированная машина взорвалась у КПП в Пакистане, погибли 11 человек

В результате взрыва в Дера-Исмаил-Хане на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу экстренной помощи.

Собеседники агентства подчеркнули, что общее число пострадавших составило не менее 30 человек. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Техрик-е-Талибан Пакистан»*.

По данным агентства Associated Press, спрятанное в машине взрывное устройство активировал боевик-смертник.

Город расположен в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном. Этот район неоднократно подвергался атакам исламистских боевиков, которые часто нападают на полицию и силы безопасности.

На прошлой неделе на северо-западе Пакистана начиненный взрывчаткой автомобиль въехал в мечеть. В результате теракта погибли не менее 30 человек, еще 75 получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация.