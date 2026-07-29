Финляндия прекратит обслуживать опоры линий связи с Россией

Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией с 2027 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник на телеком-рынке.

По данным собеседника газеты, финская энергокомпания Fingrid планирует прекратить обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

«Кабель будет обрезан, а опоры — разобраны», — подчеркнул источник.

Обслуживать опоры связи стало невыгодно как Fingrid, так и «Россетям» — из-за прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года.

Структура российской компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — с 01:00 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию. Это случилось из-за проблем с платежами.