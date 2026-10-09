Ограничение импорта российского майонеза не сделает Молдавию суверенной страной. Отказ от сотрудничества с Россией приведет к обратному эффекту. Об этом депутат Госдумы Алена Аршинова сообщила РИА «Новости» .

«Если в США Бостонское чаепитие привело к суверенитету страны, то отчаянная борьба молдавских властей с российским майонезом не добавит им суверенности. <…> Яркая русофобия, приправленная майонезом, это все, на что способно нынешнее руководство Молдавии», — сказала она.

Обсуждение в парламенте отказа от импорта соуса показало, по мнению депутата, что руководство Молдавии считает российский майонез более опасным для суверенитета, чем румынская интервенция. Аршинова заявила, что в реальности происходит ровно наоборот.

Ранее в Молдавии сняли с проката российский фильм «Колобок» в сети Cineplex.