Рубио заявил об уходе украинского конфликта «не в том направлении»

Развитие украинского конфликта удалилось от возможности его скорого завершения. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам визита в Рейкьявик. Трансляцию его выступления вел телеканал DWS News .

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США нацелены на прекращение конфликта и не откажутся от своей роли.

«Мы наблюдаем за тенденциями в этой области и видим, что сейчас ситуация развивается не в том направлении», — заявил Рубио.

Президент России Владимир Путин в конце сентября заявил, что попытка удара украинских боевиков по Москве в Единый день голосования сорвала подготовку к переговорам по урегулированию конфликта.

Он подчеркнул, что с предложением о возобновлении диалога выступил Киев, на что получил ответ, что подготовку можно начать после проведения выборов.

Но вместо этого украинские власти пошли на эскалацию, которая только ухудшила их положение. Россия подготовит качественный ответ на удары.