Фильм «Колобок» сняли с проката в Молдавии

С проката в Молдавии сняли фильм «Последний богатырь. Колобок» из-за критики организации WatchDog. Об этом сообщил портал Govoritmd .

Ленту анонсировала сеть Cineplex. К фильму уже сделали афишу, но премьеру пришлось отменить.

Как отметил портал, скандал устроила специалист по связям со СМИ организации WatchDog Мария Мадан. Она отметила, что дети не должны смотреть кино, которое представляет Россия. Отдельно Мадан подчеркнула, что актер Гоша Куценко поддерживал воссоединение Крымом со страной.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Минпросвещения России якобы обязало школы организовать для учеников 1–9-х классов просмотр фильма «Последний богатырь. Колобок». Утверждалось, что массовые показы картины должны пройти непосредственно в учебных учреждениях. Министерство просвещения опровергло эту информацию.