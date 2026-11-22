Аукционный дом Richmond Auctions, расположенный в Южной Каролине, заявил о продаже пряди волос отца-основателя Америки Джорджа Вашингтона за четыре тысячи долларов (328,7 тысячи рублей). Об этом сообщил CBS News .

Прядь волос Вашингтона ранее принадлежала коллекционеру Джону К. Латтимеру, потомку Джона Гэдсби, который организовал два последних празднования дня рождения первого президента США. Мероприятия прошли в его городском отеле и таверне «Сити» в Александрии, штат Вирджиния, в 1798 и 1799 годах.

Внучка Гэдсби, Джулия Тен Эйк МакБлэр рассказывала в 1928 году, что дед поместил прядь волос Вашингтона под стекло в позолоченную деревянную рамку круглой формы диаметром около 23 сантиметров. Она висела под портретом генерала в ее доме в Вашингтоне.

Аукционный дом не раскрыл информацию о покупателе.

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