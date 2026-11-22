Прядь волос отца-основателя США Джорджа Вашингтона продали на аукционе
Аукционный дом Richmond Auctions, расположенный в Южной Каролине, заявил о продаже пряди волос отца-основателя Америки Джорджа Вашингтона за четыре тысячи долларов (328,7 тысячи рублей). Об этом сообщил CBS News.
Прядь волос Вашингтона ранее принадлежала коллекционеру Джону К. Латтимеру, потомку Джона Гэдсби, который организовал два последних празднования дня рождения первого президента США. Мероприятия прошли в его городском отеле и таверне «Сити» в Александрии, штат Вирджиния, в 1798 и 1799 годах.
Внучка Гэдсби, Джулия Тен Эйк МакБлэр рассказывала в 1928 году, что дед поместил прядь волос Вашингтона под стекло в позолоченную деревянную рамку круглой формы диаметром около 23 сантиметров. Она висела под портретом генерала в ее доме в Вашингтоне.
Аукционный дом не раскрыл информацию о покупателе.
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