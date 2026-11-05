В Подмосковье реализовали четыре усадьбы с начала года

С начала года в Московской области продали на торгах четыре объекта культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Объекты находятся в Коломне и Дмитровском округе. Победитель аукциона получает имущественный комплекс для восстановления и последующего использования, а также земельный участок под ним.

«Важно понимать, что победитель торгов помимо права на объект получает обязанность соблюдать требования по его сохранению», — подчеркнула Журавлева.

Еще один объект доступен на торгах: ведется поиск инвесторов, которые смогут открыть новую главу в истории усадьбы «Лиды» в городском округе Кашира. Информация об объекте опубликована на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/torgi/buildings/46735000/65271/info

Организатором земельно-имущественных торгов в регионе выступает Комитет по конкурентной политике Московской области при участии ГКУ «Региональный центр торгов». На портале ЕАСУЗ работает виртуальный помощник, который отвечает на вопросы по торгам круглосуточно.