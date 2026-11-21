В Великобритании выставят на аукцион кольцо с бриллиантом, принадлежащее леди Люси Дафф Гордон. Женщина сохранила его во время крушения «Титаника». Об этом сообщила газета The Independent .

«Поистине уникальный предмет, принадлежавший и носившийся одним из самых известных и часто упоминаемых пассажиров „Титаника“», — заявил основатель аукционного дома Henry Aldridge and Son Эндрю Олдридж.

Владелица плыла в первом классе вместе с мужем и секретаршей Лаурой Мейбл Франкателли. Они эвакуировались на шлюпке № 1, в которую вместо 40 человек усадили всего 12. Позже чету обвиняли в подкупе команды.

Кольцо с бриллиантом осталось единственным украшением из багажа Гордон, которое перенесло кораблекрушение. Оно передавалось по наследству, пока потомки не решили выставить его на торги.

Аукцион пройдет 21 ноября в Девайзесе, графство Уилтшир. Кольцо оценили в 80 тысяч фунтов стерлингов (8,5 миллиона рублей).

Ранее за 670 тысяч фунтов стерлингов продали спасательный жилет Франкателли.