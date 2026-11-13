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    Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,875 млн

    Фото: 360.ru

    Световой меч Дарта Вейдера из цикла «Звездные войны» продали с молотка за 4,875 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions в Facebook*.

    Устройство использовали на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Меч держали в руках исполнитель роли главного злодея Дэвид Проуз и его дублер.

    Клинок Дарта Вейдера установил рекорд стоимости предмета, связанного с франшизой. Заявленная стоимость лота составила один миллион долларов, и в ходе торгов увеличилась в несколько раз.

    Ранее первенство держал световой меч Люка Скайуокера, проданный на аукционе за 3,75 миллиона в американской валюте.

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