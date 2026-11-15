Наследники владельца картины Ван Гога потребовали снять ее с продажи

Наследники бывшего владельца картины Винсента Ван Гога «Цветущий Каштан» потребовали снять работу с молотка. Об этом сообщила газета The New York Times .

Наследники заявили Аукционному дому Sotheby’s, что картину могли продать из-за финансовых трудностей семьи, возникших под давлением нацистской Германии. Адвокаты потребовали подтвердить, что сделку в 1936 году провели по рыночной стоимости. Если доказать это не удастся, «аукцион не может состояться».

Работа знаменитого художника «Цветущий Каштан» оценивается примерно в 180 миллионов долларов и может стать самым дорогостоящим творением этого автора.

В Нью-Йорке 18 ноября планируют сбыть с молотка 12 картин известных художников. Среди них будут работы Альфреда Сислея, Камиля Писсаро, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега.

Ранее на аукционе Aguttes во Франции продали чайно-кофейный сервиз, принадлежавший Ольге Николаевне — дочери императора Николая I.