Сапфир из коллекции дома Романовых ушел с молотка почти за $5 млн

Самоцвет из коллекции дома Романовых продали на аукционе Sotheby’s в Женеве за рекордную сумму — 4,9 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт аукционного дома.

Украшенный сапфиром браслет ушел с молотка аукциона «Драгоценности королевских и знатных особ» за сумму, вдвое превышающую его первоначальную оценку. Вес камня составляет 197,8 карата.

Широкий браслет в стиле ар-деко изготовил Cartier из бриллиантов и горного хрусталя.

По информации газеты The Standard, на сегодняшний день сохранилось мало драгоценностей, принадлежащих дому Романову. По этой причине браслет оценили так высоко.

«Этот сапфир был надет вдовствующей императрицей Марией Федоровной на Зимнем дворцовом балу 1903 года, который широко считается последним великим зрелищем имперской России и увековечен на некоторых из самых знаковых изображений двора Романовых», — отметила газета.

Ранее на аукцион выставили пейзажи Василия Кандинского «Летний день. Полдень» и Исаака Левитана «Осень. Долина реки».