Сервиз дочери Николая I продали на аукционе во Франции за 321 440 евро

Чайно-кофейный сервиз, принадлежавший Ольге Николаевне, дочери императора Николая I, ушел с молотка на аукционе Aguttes в Нейи-сюр-Сен (регион Иль-де-Франс) за 321 440 евро (около 30 миллионов рублей). Об этом сообщили на сайте площадки.

Стартовая цена лота составляла 40–80 тысяч евро. Финальная сумма, с учетом комиссии и налогов, более чем вчетверо превзошла максимальный порог предварительной оценки.

Сервиз изготовили в 1840 году в Санкт-Петербурге мастера Карл Иоганн Тегельстен и Генрих Август Ланг для фирмы Nicholls & Plincke, которая снабжала изделиями российский императорский двор.

В наборе восемь предметов: ситечко, молочник, сахарница с крышкой, кофейник, самовар, большой овальный поднос и щипцы для сахара. Все изделия сделаны из позолоченного серебра 875-й пробы.

Сервиз декорирован растительными узорами, фруктовыми гирляндами, а также на нем изображены львиные лапы и химеры. Ручки некоторых предметов выполнены в виде крылатых женских образов, которые символизируют Психею.