Фото: Акция «На высоких каблуках» на мультимедийной выставке «Ван Гог: Ожившие полотна 2.0» в Москве / Медиасток.рф

На торгах в Нью-Йорке картину Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» продали за рекордную сумму в 190,4 миллиона долларов (почти 15,7 миллиарда рублей). Аукционный дом Sotheby’s сообщил об этом в соцсети X .

«Картина Винсента Ван Гога „Цветущие каштаны“, которую не показывали публике почти 60 лет, установила новый аукционный рекорд для этого художника», — объявила пресс-служба.

Полотно досталось Уильяму Аквавелле за 190,4 миллиона долларов с учетом комиссионных. Газета The New York Times сообщила, что он известен как опытный арт-дилер и глава галереи Acquavella Galleries.

Предыдущий рекорд поставлен в 2022 году на аукционе на аукционе Christie’s. «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» из коллекции соучредителя Microsoft Пола Аллена продали за 117,2 миллиона долларов.

Торги 19 ноября сопровождались скандалом. Наследники бывшего владельца «Цветущих каштанов» требовали снять картину с аукциона, так как он продал ее под давлением нацистов. Sotheby’s удалось уладить разногласия.