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    Причиной отравления хлором в бассейне в Германии стал сбой в работе Microsoft

    Сбой в работе Microsoft стал причиной отравления хлором 15 человек в ФРГ

    Фото: 360.ru

    Причиной отравления хлором в бассейне в Германии 15 человек стал сбой в работе сервисов Microsoft. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

    ЧП произошло в бассейне парка развлечений в городе Брюль на западе Германии. Пострадали 15 человек, несколько из них госпитализировали.

    «Из-за сбоя (в работе сервиса Outlook — прим. ред.) перестали приходить электронные письма, поэтому никто не заметил, что система контроля уже давно подала сигнал о превышении допустимой концентрации вещества по электронной почте», — отметили в сообщении.

    По информации СМИ, автоматическая система дозирования подала в бассейн слишком много хлора. После происшествия воду в бассейне заменили и открыли для посещения.

    В декабре прошлого года в Якутии 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет отравились хлором в бассейне. По факту отравления детей возбудили уголовное дело.

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