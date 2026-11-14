Причиной отравления хлором в бассейне в Германии стал сбой в работе Microsoft

Сбой в работе Microsoft стал причиной отравления хлором 15 человек в ФРГ

Причиной отравления хлором в бассейне в Германии 15 человек стал сбой в работе сервисов Microsoft. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR .

ЧП произошло в бассейне парка развлечений в городе Брюль на западе Германии. Пострадали 15 человек, несколько из них госпитализировали.

«Из-за сбоя (в работе сервиса Outlook — прим. ред.) перестали приходить электронные письма, поэтому никто не заметил, что система контроля уже давно подала сигнал о превышении допустимой концентрации вещества по электронной почте», — отметили в сообщении.

По информации СМИ, автоматическая система дозирования подала в бассейн слишком много хлора. После происшествия воду в бассейне заменили и открыли для посещения.

В декабре прошлого года в Якутии 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет отравились хлором в бассейне. По факту отравления детей возбудили уголовное дело.