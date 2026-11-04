Американка 10 лет оплачивала электричество за соседей
Жительница США Николь Нисефоро 10 лет старалась экономить на коммунальных услугах, при этом оплачивая оплачивала счета за соседа. Ее историю рассказал FOX 13 Tampa Bay.
«Десять лет я боялась включать кондиционер», — рассказала Нисефоро.
При проверке выяснилось, что компания перепутала счетчик женщины с прибором учета квартиры этажом выше и начисляла ей плату за чужое электричество.
Нисефоро просила проверить счетчик еще в сентябре 2016 года, но тогда управляющая компания перенаправила ее в другую организацию. Ошибку нашли только после повторного обращения женщины почти 10 лет спустя.
Компания признала ошибку и вернула Нисефоро более шести тысяч долларов (около 550 тысяч рублей). Эта сумма компенсировала убыток за последние шесть лет. Деньги за более ранний период и проценты не компенсировали.
Женщина обратилась в департамент публичных услуг штата, но ведомство не стало добиваться дополнительной выплаты. Там сослались на срок давности и сообщили, что не нашли записи об официальной жалобе Нисефоро в 2016 году.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал два законных способа сократить расходы на электричество: подобрать тариф с учетом времени основного потребления и оформить положенные льготы.