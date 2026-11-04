Летевший в Москву самолет совершил разворот над Литвой

Самолет сербской авиакомпании Air Serbia, следовавший в Москву, вернулся в Белград после получения информации о необходимости дополнительной проверки безопасности пассажиров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, рейс ASL134 отправился из Белграда 3 ноября в 20:48 мск. Около полуночи экипаж изменил курс и направил борт обратно в сербскую столицу.

В Air Serbia заявили, что действовали в соответствии с указаниями властей. После проведения необходимых процедур самолет вновь вылетел в Москву примерно в 03:56 4 ноября.

По состоянию на 06:31 борт находился на подлете к российской столице и постепенно снижался.

Ранее турецкие авиакомпании развернули три летевших в Россию самолета.