Франция предупредила Германию о риске ядерной войны с Россией

FT: Франция предупредила ФРГ о риске войны с Россией из-за неясности по ракетам

Франция обратилась к Германии с призывом четко прописать порядок использования дальнобойных ракет на случай возможного конфликта с Россией, предупредив, что неясность в этом вопросе повышает риск втягивания Европы в ядерную войну. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники Financial Times.

По информации журналистов, Париж стремится к тому, чтобы Берлин утвердил правила использования дальнобойных высокоточных ракет в русле французской ядерной доктрины.

«Если россияне неверно истолкуют сигнал, можно незаметно для самих себя подойти к ядерному порогу», — заявил один из французских чиновников.

Тревога Франции вызвана тем, что Германия стала энергично наращивать арсенал дальнобойных вооружений. Берлин закупает и создает целый спектр ракет наземного базирования с дальностью от 500 до более чем 2000 километров, способных потенциально поражать цели в глубине российской территории.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии угроз со стороны России.