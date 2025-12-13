В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

В Якутии 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет вечером 12 декабря отравились хлором в бассейне. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно», — рассказали в Минздраве.

По факту отравления детей в бассейне города Нерюнгри возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

«По данным следствия, дети почувствовали недомогание и были обследованы медицинскими работниками, которые констатировали, что причиной ухудшения самочувствия несовершеннолетних стало токсическое действие хлора», — отметили в ведомстве.

Состояние детей хорошее, всех отпустили домой для амбулаторного лечения. Угрозы жизни и здоровью нет.

На месте происшествия работают следователи.