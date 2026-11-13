Politico: ЕС раскололся на 3 лагеря по вопросу представителя на переговорах с РФ

В Евросоюзе не пришли к единому мнению о том, кто будет представлять ЕС на переговорах с Россией. Сейчас в объединении три лагеря с разными позициями, сообщила газета Politico .

По данным журналистов, первая группа поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту. По мнению анонимных дипломатов, именно его сочли «самым приемлемым кандидатом» в силу своей институциональной должности.

Вторая группа выдвигает в качестве переговорщиков представителей Франции и Германии, которые не желают «уступать места за столом переговоров». Берлин и Париж могут не поддержать договоренность, дающую «Брюсселю монополию на представление интересов Европы на переговорах».

Третья группа — «самая одинокая», выступает за главу дипслужбы ЕС Каю Каллас. При этом ряд политиков заявили, что из нее не получится достойного переговорщика из-за антироссийской позиции.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал безумием слова Каллас о «российских нарративах».