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    В ЕС выдвинули трех кандидатов на место переговорщика с Россией

    Politico: ЕС раскололся на 3 лагеря по вопросу представителя на переговорах с РФ

    Фото: РИА «Новости»

    В Евросоюзе не пришли к единому мнению о том, кто будет представлять ЕС на переговорах с Россией. Сейчас в объединении три лагеря с разными позициями, сообщила газета Politico.

    По данным журналистов, первая группа поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту. По мнению анонимных дипломатов, именно его сочли «самым приемлемым кандидатом» в силу своей институциональной должности.

    Вторая группа выдвигает в качестве переговорщиков представителей Франции и Германии, которые не желают «уступать места за столом переговоров». Берлин и Париж могут не поддержать договоренность, дающую «Брюсселю монополию на представление интересов Европы на переговорах».

    Третья группа — «самая одинокая», выступает за главу дипслужбы ЕС Каю Каллас. При этом ряд политиков заявили, что из нее не получится достойного переговорщика из-за антироссийской позиции.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал безумием слова Каллас о «российских нарративах».

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