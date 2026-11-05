Посла США в Индии могут повысить до госсекретаря после отставки Рубио

Washington Sun: посол США в Индии может стать госсекретарем после отставки Рубио

Посол США в Индии Серджио Гор может занять пост госсекретаря США после Марко Рубио. Об этом сообщило издание The Washington Sun со ссылкой на информированные источники.

«Имя Гора упоминается в качестве возможного кандидата на ряд влиятельных должностей, включая главу аппарата Белого дома и замену Рубио на посту госсекретаря», — заявили журналисты.

По данным издания, после состоявшихся промежуточных выборов Гор «готовит почву» для серьезного продвижения по карьерной лестнице. В окружении президента его рассматривают как претендента на высокие должности в администрации, а в Госдепе считают, что подобное повышение ему интересно.

Сам Гор заявил журналистам, что не претендует на новые должности. Также он назвал Рубио незаменимым сотрудником, который считается «самым квалифицированным госсекретарем в истории».

Ранее источники издания Axios сообщили, что реакция Ирана на американские выборы может обернуться возобновлением боевых действий.