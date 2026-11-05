360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Посла США в Индии могут повысить до госсекретаря после отставки Рубио

    Washington Sun: посол США в Индии может стать госсекретарем после отставки Рубио

    Посол США в Индии Серджио Гор может занять пост госсекретаря США после Марко Рубио. Об этом сообщило издание The Washington Sun со ссылкой на информированные источники.

    «Имя Гора упоминается в качестве возможного кандидата на ряд влиятельных должностей, включая главу аппарата Белого дома и замену Рубио на посту госсекретаря», — заявили журналисты.

    По данным издания, после состоявшихся промежуточных выборов Гор «готовит почву» для серьезного продвижения по карьерной лестнице. В окружении президента его рассматривают как претендента на высокие должности в администрации, а в Госдепе считают, что подобное повышение ему интересно.

    Сам Гор заявил журналистам, что не претендует на новые должности. Также он назвал Рубио незаменимым сотрудником, который считается «самым квалифицированным госсекретарем в истории».

    Ранее источники издания Axios сообщили, что реакция Ирана на американские выборы может обернуться возобновлением боевых действий.

    Читайте также

    Трамп раскрыл последствия для демократов в случае попытки его импичмента

    Трамп потерял конгресс, но не власть. Что он приготовил демократам?

    White House

    Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США

    Executive Office of the President of the United States

    Трамп раскрыл последствия для демократов в случае попытки его импичмента

    Трамп потерял конгресс, но не власть. Что он приготовил демократам?

    White House

    Темнокожая женщина впервые победила на выборах губернатора в США

    Executive Office of the President of the United States