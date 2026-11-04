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    Политолог объяснил, чем обернется для Трампа провал республиканцев на выборах в конгресс

    Станкевич: провал республиканцев на выборах не помешает президенству Трампа

    White House
    Фото: White House

    Даже если по итогам промежуточных выборов в конгресс президент США Дональд Трамп потеряет контроль над обеими палатами парламента, никакой революции не произойдет. Об этом 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

    Он напомнил, что за последние 80 лет во время абсолютного большинства президентских сроков в США хотя бы одна из двух палат находилась под контролем оппозиции. И было семь случаев, когда в оппозиции к лидеру находились обе палаты. Но это не помешало президентам спокойно довести срок до конца.

    «Это серьезный фактор, недооценивать его не нужно, но никакой революции в США не произойдет. Вероятнее всего, Палата представителей начнет инициировать импичмент — голосование за начало процесса отстранения президента. Дальше эта торпеда будет потихоньку набирать ход, но до конца не дойдет почти наверняка», — заявил Станкевич.

    Подробнее о промежуточных выборах в конгресс США и о том, на что они повлияют, — в материале 360.ru.

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