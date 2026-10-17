Отношения между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским находятся в шаге от окончательного разрыва из-за отказа украинского лидера прекратить удары по российским НПЗ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

«Трамп никогда не скрывал пренебрежения к Зеленскому и симпатии к [президенту РФ Владимиру] Путину. Но Зеленский сохранял поддержку США, идя на бесплодные переговоры и осыпая Трампа лестью. <…> Теперь, перед промежуточными выборами, их отношения близки к точке разрыва», — сообщила газета.

Раскол между Трампом и Зеленским уже сказывается на боеспособности ВСУ, отметили в издании. В украинской армии начались перебои в работе спутниковой системы. ВСУ перестали получать от американской разведки информацию о готовящихся ракетных ударах.

Трамп назвал скорейшее прекращение боевых действий на Украине своим ключевым приоритетом.