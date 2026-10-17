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    СМИ предрекли окончательный разрыв между Трампом и Зеленским — NYT

    NYT: отношения Трампа и Зеленского близки к точке разрыва

    Фото: РИА «Новости»

    Отношения между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским находятся в шаге от окончательного разрыва из-за отказа украинского лидера прекратить удары по российским НПЗ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    «Трамп никогда не скрывал пренебрежения к Зеленскому и симпатии к [президенту РФ Владимиру] Путину. Но Зеленский сохранял поддержку США, идя на бесплодные переговоры и осыпая Трампа лестью. <…> Теперь, перед промежуточными выборами, их отношения близки к точке разрыва», — сообщила газета.

    Раскол между Трампом и Зеленским уже сказывается на боеспособности ВСУ, отметили в издании. В украинской армии начались перебои в работе спутниковой системы. ВСУ перестали получать от американской разведки информацию о готовящихся ракетных ударах.

    Трамп назвал скорейшее прекращение боевых действий на Украине своим ключевым приоритетом.

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