Пентагон опубликовал новый пакет рассекреченных материалов — восьмой по счету — по неопознанным летающим объектам (НЛО). Материалы доступны на сайте оборонного ведомства США.

Пентагон рассекретил файлы в рамках проекта PURSUE (Президентская система рассекречивания и отчетности по случаям UAP). В материалах, выложенных на сайте 20 ноября, содержится файл 2023 года, когда гражданская радиолокационная система воздушного наблюдения зафиксировала восемь объектов за 84 секунды.

Американские военные также опубликовали 20-секундную видеозапись, снятую в 2020 году на Ближнем Востоке. На ней якобы запечатлен корабль инопланетян в виде круглого светящегося объекта, пролетающий мимо корабля американских ВМС.

Ранее старший астроном проекта SETI, занимающийся поиском внеземных цивилизаций, заявил, что госструктуры не смогли бы скрыть секрет такого масштаба как появление настоящих инопланетян на Земле, если бы это случилось.