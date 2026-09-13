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    ИИ уничтожит Землю еще до прибытия инопланетян — журналист Богданов

    Богданов: ИИ опередит высадившихся инопланетян и вместе с ними уничтожит Землю

    null/PLANET PHOTOS
    Фото: null/PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com

    Искусственный интеллект, вероятно, уничтожит Землю еще до высадки на нее инопланетян. Об этом журналист ИС «Вести» Валентин Богданов написал в «Максе».

    Так он прокомментировал планы американского правительства. Ранее кабмин США подготовил план действий на случай официального подтверждения существования внеземного разума. Кроме того, американская разведка ознакомила с документом ученых.

    «Подозреваю, что Землю согласно этому плану, опередив высадившихся инопланетян и вместе с ними, просто уничтожит ИИ. Логично, с учетом последних трендов», — написал Богданов.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил ИИ с выпущенным из бутылки джинном. По его словам, замедлить развитие ИИ уже не получится.