Богданов: ИИ опередит высадившихся инопланетян и вместе с ними уничтожит Землю

Искусственный интеллект, вероятно, уничтожит Землю еще до высадки на нее инопланетян. Об этом журналист ИС «Вести» Валентин Богданов написал в «Максе» .

Так он прокомментировал планы американского правительства. Ранее кабмин США подготовил план действий на случай официального подтверждения существования внеземного разума. Кроме того, американская разведка ознакомила с документом ученых.

«Подозреваю, что Землю согласно этому плану, опередив высадившихся инопланетян и вместе с ними, просто уничтожит ИИ. Логично, с учетом последних трендов», — написал Богданов.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил ИИ с выпущенным из бутылки джинном. По его словам, замедлить развитие ИИ уже не получится.