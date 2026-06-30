Ученые Эрик Швитцгебель и Джереми Побер заявили, что инопланетяне могут быть совсем не похожи на людей

Заслуженный профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Эрик Швитцгебель и научный сотрудник Лиссабонского университета Джереми Побер предложили идею о том, что инопланетная жизнь может принимать совершенно неожиданные формы. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на faculty.ucr.edu .

Они утверждают, что сознание может существовать не только в биологических формах, но и в камнях, океанах и других объектах. В статье ученые указывают на ограниченность представлений о том, что инопланетяне должны быть похожи на людей. Они подчеркивают, что жизнь на Земле демонстрирует множество примеров различных форм сознания, и нет причин полагать, что во Вселенной существует единый шаблон для разумной жизни.

Швитцгебель и Побер приводят примеры из области биологии и химии, которые показывают, что жизнь может существовать в самых разных условиях и средах. Они упоминают эксперименты с бактериями, которые могут включать в свой состав кремний, и исследования поведения кристаллов, которые растут и размножаются подобно живым организмам.

Авторы также обсуждают возможность существования жизни на основе кремния вместо углерода и рассматривают идею о том, что вода не является единственным носителем жизни. Они предполагают, что сигналы в таких средах могут передаваться не через нейроны, а через жидкие волны.

Несмотря на то что статья еще не опубликована, она уже вызвала большой интерес в научном сообществе. Критики отмечают, что предложенные идеи могут потребовать пересмотра стратегии поиска внеземного разума.