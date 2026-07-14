Космонавт Роскосмоса Дубров рассказал об отсутствии инструкций на случай встречи с пришельцами

Во вторник, 14 июля, с космодрома Байконур стартует миссия «Союз МС-29». Основной экипаж — Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон, а дублирующий — Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Денис Бернхем. Накануне полета Госкомиссия утвердила состав экипажей. Космонавты дали пресс-конференцию, на которой их засыпали вопросами, написал KP.RU .

Один из них касался действий при встрече с инопланетянами. Командир экипажа Петр Дубров ответил, что вероятность такого события настолько мала, что никаких инструкций не существует. Однако в случае встречи с пришельцами экипаж незамедлительно сообщит на Землю и будет ждать указаний.

«Я как командир отвечаю за безопасность полета. Если я увижу, что ситуация небезопасна, я буду реагировать соответствующим образом», — сказал Дубров.

На пресс-конференции также вспомнили о работе Петра Дуброва на борту МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд. Его спросили, не хотел бы он завершить карьеру космонавта и податься в кино. Дубров ответил, что съемки фильма — это громадный труд, и он не уверен, что это его путь.

Экипаж также рассказал о научной программе миссии, включая эксперимент с роботом, который будет работать в открытом космосе, и о клетках, которые будут выращивать на борту МКС. Анил Менон, имеющий медицинское образование, рассказал о планах по выращиванию клеток и даже органов в будущем.