В рассекреченных файлах США нашли фразу о базе пришельцев на Луне
Mirror: в архивах США обнаружили упоминание инопланетной базы на Луне
В одном из документов, связанных с НАСА и лунными миссиями, пользователи нашли фразу alien starbase. Ее перевели как «инопланетная звездная база», написала газета Mirror.
Находка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Они выдвинули версии о якобы существующей базе пришельцев на обратной стороне Луны.
Однако опубликованные файлы напрямую не подтвердили существование внеземной базы. В них встречаются неофициальные реплики, неточные расшифровки, шутки или фразы, вырванные из контекста.
В рассекреченных материалах действительно зафиксировали сообщения о необычных наблюдениях во время космических миссий. Астронавты фиксировали вспышки, световые объекты, частицы света и другие явления на Луне, которые не всегда удавалось объяснить.
Специалисты отметили, что у подобных наблюдений могут быть вполне обычные причины: отражения, блики камер, пыль, частицы льда, оптические эффекты или низкое качество записей.
Ранее глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что американские власти не получали задокументированных свидетельств о разбившихся кораблях инопланетян или погибших представителях внеземных цивилизаций.