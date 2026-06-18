В рассекреченных файлах США нашли фразу о базе пришельцев на Луне

Mirror: в архивах США обнаружили упоминание инопланетной базы на Луне

В одном из документов, связанных с НАСА и лунными миссиями, пользователи нашли фразу alien starbase. Ее перевели как «инопланетная звездная база», написала газета Mirror .

Находка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Они выдвинули версии о якобы существующей базе пришельцев на обратной стороне Луны.

Однако опубликованные файлы напрямую не подтвердили существование внеземной базы. В них встречаются неофициальные реплики, неточные расшифровки, шутки или фразы, вырванные из контекста.

В рассекреченных материалах действительно зафиксировали сообщения о необычных наблюдениях во время космических миссий. Астронавты фиксировали вспышки, световые объекты, частицы света и другие явления на Луне, которые не всегда удавалось объяснить.

Специалисты отметили, что у подобных наблюдений могут быть вполне обычные причины: отражения, блики камер, пыль, частицы льда, оптические эффекты или низкое качество записей.

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что американские власти не получали задокументированных свидетельств о разбившихся кораблях инопланетян или погибших представителях внеземных цивилизаций.