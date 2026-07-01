Землянам запретили отвечать инопланетянам без решения ООН

Людям запрещено самостоятельно отвечать на возможные сигналы инопланетян и отправлять сообщения неопознанным летающим объектам. Новые правила общения с внеземным разумом опубликовала Международная академия астронавтики на официальном сайте .

Документ обновили впервые с 2010 года. В нем указали, что после подтверждения внеземного сигнала решение о возможном ответе возможно принять только через Организацию Объединенных Наций.

«Информация о кандидатных сигналах или других потенциальных обнаружениях должна обрабатываться с крайней осторожностью, с признанием того, что первоначальные результаты могут быть неполными или неоднозначными», — отметили в документе.

Авторы протокола также обязали исследователей при обнаружении признаков внеземного разума направить официальный отчет в международные организации.

Ранее в третьей части рассекреченных материалов Пентагона об НЛО нашли доклад ЦРУ, где упоминался возможный полет «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой в 1955 году.