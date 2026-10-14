360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Папе римскому Льву XIV удалили злокачественную опухоль легкого

    Фото: РИА «Новости»

    Папе римскому Льву XIV удалили злокачественную опухоль легкого. Об этом в совместном заявлении сообщили оперировавший понтифика хирург и лечащий врач Стефано Маргаритор и Луиджи Карбоне.

    По словам медиков, экстренное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

    Операция прошла днем 13 октября в поликлинике Джемелли в Риме. Она длилась около 90 минут, хотя в операционной папа провел примерно три часа.

    Врачи удалили нижнюю долю правого легкого. Вмешательство прошло без осложнений.

    После операции Лев XIV проснулся, недолго находился под наблюдением и вернулся в свою палату. По словам представителя Ватикана Маттео Бруни, понтифик сразу был в сознании и ориентирован, а вернувшись в комнату, попросил ужин.

    В ближайшие дни папе предстоят послеоперационные обследования и анализ удаленных тканей. Срок госпитализации пока оценивают примерно в неделю.

    Ранее стало известно, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна» для терапии колоректального рака планируют включить в перечень услуг, оплачиваемых по ОМС, с 2027 года.

    Читайте также

    Трамп «разрешил» Ирану уничтожить два американских города в ходе конфликта

    Авторов «Рыбаря» выдворят из Черногории со статусом «угроза нацбезопасности»

    Рейс авиакомпании Swiss Стокгольм — Цюрих подал сигнал бедствия над Германией

    Трамп допустил участие США в ударах по хуситам

    Вучич передал власть Брнабич. Кто теперь управляет Сербией?

    Thomas Trutschel/Photothek Media Lab

    Захарова раскрыла назначение систем Starlink

    Иран пригрозил уничтожить дата-центры США в регионе в ответ на удары

    Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

    Пожар охватил трюм французского атомного авианосца «Шарль де Голль»

    Группа из девяти российских туристов застряла в Непале из-за наводнения

    НАТО уличили в лавинообразном оснащении войск наступательным оружием

    Лавров заявил о вине Европы в отсутствии результатов саммита в Анкоридже