Папе римскому Льву XIV удалили злокачественную опухоль легкого. Об этом в совместном заявлении сообщили оперировавший понтифика хирург и лечащий врач Стефано Маргаритор и Луиджи Карбоне.

По словам медиков, экстренное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

Операция прошла днем 13 октября в поликлинике Джемелли в Риме. Она длилась около 90 минут, хотя в операционной папа провел примерно три часа.

Врачи удалили нижнюю долю правого легкого. Вмешательство прошло без осложнений.

После операции Лев XIV проснулся, недолго находился под наблюдением и вернулся в свою палату. По словам представителя Ватикана Маттео Бруни, понтифик сразу был в сознании и ориентирован, а вернувшись в комнату, попросил ужин.

В ближайшие дни папе предстоят послеоперационные обследования и анализ удаленных тканей. Срок госпитализации пока оценивают примерно в неделю.

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