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    Группа из девяти российских туристов застряла в Непале из-за наводнения

    Фото: 360.ru

    В Непале застряли девять российских туристов из-за наводнения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в Катманду Ринчена Ракшаева.

    Путешественники оказались отрезанными в деревне Джагат округа Горха из-за наводнения на реке Будхи-Гандаки. Туристы отправились в треккинг вокруг Манаслу. Прямой угрозы жизни и здоровью россиян нет.

    Для безопасности приезжие поднялись выше на гору и надеются на эвакуацию вертолетом. С просьбой рассмотреть такую возможность посольство обратилось к местным властям.

    «Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет, страховками треккеров оплата эвакуации вертолетом в результате наводнения не подразумевается. Собственных средств у туристов нет», — указал собеседник агентства.

    В сентябре в Непале на фоне непогоды обрушилась гора. Из-за наводнений, оползней и проливных дождей в стране погибли по меньшей мере 12 человек.

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