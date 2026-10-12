Группа из девяти российских туристов застряла в Непале из-за наводнения

В Непале застряли девять российских туристов из-за наводнения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в Катманду Ринчена Ракшаева.

Путешественники оказались отрезанными в деревне Джагат округа Горха из-за наводнения на реке Будхи-Гандаки. Туристы отправились в треккинг вокруг Манаслу. Прямой угрозы жизни и здоровью россиян нет.

Для безопасности приезжие поднялись выше на гору и надеются на эвакуацию вертолетом. С просьбой рассмотреть такую возможность посольство обратилось к местным властям.

«Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет, страховками треккеров оплата эвакуации вертолетом в результате наводнения не подразумевается. Собственных средств у туристов нет», — указал собеседник агентства.

В сентябре в Непале на фоне непогоды обрушилась гора. Из-за наводнений, оползней и проливных дождей в стране погибли по меньшей мере 12 человек.