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    Орбан поддержал Навроцкого и выступил против действий Туска

    Фото: РИА «Новости»

    Действия главы польского правительства Дональда Туска — попытка государственного переворота. Такое мнение в X высказал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

    События в Варшаве 30 октября венгерский политик счел «вопиющим нарушением» конституции Польши. 

    «Никогда не думал, что Туск опустится так низко, чтобы устроить государственный переворот против собственного народа», — добавил Виктор Орбан. 

    Бывший венгерского правительства также поддержал президента Польши. Орбан выразил надежду на то, что Навроцкий успешно справится с поддержкой конституционного порядка. 

    В Польше 30 октября обострилось многолетнее политическое противостояние вокруг Конституционного трибунала. Новый виток кризиса спровоцировала попытка правительства Туска сместить председателя трибунала и его заместителя. 

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