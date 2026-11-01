Орбан поддержал Навроцкого и выступил против действий Туска

Действия главы польского правительства Дональда Туска — попытка государственного переворота. Такое мнение в X высказал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

События в Варшаве 30 октября венгерский политик счел «вопиющим нарушением» конституции Польши.

«Никогда не думал, что Туск опустится так низко, чтобы устроить государственный переворот против собственного народа», — добавил Виктор Орбан.

Бывший венгерского правительства также поддержал президента Польши. Орбан выразил надежду на то, что Навроцкий успешно справится с поддержкой конституционного порядка.

В Польше 30 октября обострилось многолетнее политическое противостояние вокруг Конституционного трибунала. Новый виток кризиса спровоцировала попытка правительства Туска сместить председателя трибунала и его заместителя.