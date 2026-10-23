Цены на газ в Европе поднялись на 2,5%, достигнув 1070 долларов за тысячу кубов

Утром 23 октября биржевые цены на газ в Европе продолжили вчерашний подъем: стоимость поднимается на 2,5% и превышает 1070 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги ноябрьскими фьючерсами по индексу TTF — крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах — открылись на уровне 1050,6 доллара (+0,5%), и к 09:37 по московскому времени котировка выросла до 1071 доллара (+2,5%). Динамика котировок приведена относительно расчетной стоимости предыдущего дня — 1045 долларов за тысячу кубометров.

За день до этого показатель впервые с конца 2022 года поднялся выше 1050 долларов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время Веронского Евразийского экономического форума заявил, что Европа находится в состоянии глубокого энергетического кризиса. Цены на газ поднялись на 140% за последний год.