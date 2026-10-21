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    Во Франции официально упразднили Черный кодекс о рабстве 1685 года

    Public Domain
    Фото: Public Domain

    Сенат Франции единогласно одобрил законопроект, который официально отменяет Черный кодекс. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

    Документ приняли в 1685 году при короле Людовике XIV. Он определял статус рабов во французских колониях. Ранее инициативу единогласно поддержали в Национальном собрании.

    Франция отменила рабство в 1848 году. В 2001 году там приняли закон, который признал рабовладение преступлением против человечности. Однако сам Черный кодекс, называвший рабов «движимым имуществом», юридически все еще действовал.

    Как отметило издание Ouest-France, в новом законопроекте обходят стороной вопрос репараций. Их добиваются несколько бывших французских колоний, но в документе такая возможность не прописана.

    Ранее президент Ганы Джон Махама предложил признать работорговлю преступлением против человечности.

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