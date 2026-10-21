Региональное управление по чрезвычайным ситуациям (BPBD) Бали обратилось к местным жителям с призывом сократить потребление воды из-за риска засухи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Экономьте воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон», — сказал он.

Оповещение действует с 21 по 31-е октября. На части территории острова ввели разные степени опасности метеорологической засухи. Людей попросили не сжигать мусор, не оставлять тлеющие окурки, а покидая дома — вынимать электроприборы из розеток, а также не забывать потушить благовония.

Согласно прогнозу, в последнюю неделю месяца в некоторых частях Бали будут слабые дожди. Предупреждений о серьезных осадках на этот срок не было.

Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что ЕС винит Россию даже в изменениях погоды.