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    Жителей Бали призвали сократить потребление воды из-за угрозы засухи

    Фото: РИА «Новости»

    Региональное управление по чрезвычайным ситуациям (BPBD) Бали обратилось к местным жителям с призывом сократить потребление воды из-за риска засухи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Экономьте воду в качестве меры предосторожности в сухой сезон», — сказал он.

    Оповещение действует с 21 по 31-е октября. На части территории острова ввели разные степени опасности метеорологической засухи. Людей попросили не сжигать мусор, не оставлять тлеющие окурки, а покидая дома — вынимать электроприборы из розеток, а также не забывать потушить благовония.

    Согласно прогнозу, в последнюю неделю месяца в некоторых частях Бали будут слабые дожди. Предупреждений о серьезных осадках на этот срок не было.

    Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что ЕС винит Россию даже в изменениях погоды.

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