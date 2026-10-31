Раскрылись планы президента Польши на кризис вокруг суда и сообщения о перевороте

Навроцкий встретился с судьей, чья отставка привела к протестам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий сразу после прибытия в Варшаву провел срочную встречу в президентском дворце. На переговоры прибыли первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский и глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский, которого ранее отстранили от обязанностей, сообщило местное издание Onet .

Навроцкий вернулся в Польшу из-за столкновений около Конституционного трибунала. Конфликт вспыхнул после решения об отстранении Свенчковского. Капиньский уже успел дать интервью прессе.

«Я возмущен, я потрясен тем, на что способно это правительство, отправляя полицейских для совершения государственного переворота, потому что насильственный захват Конституционного трибунала, несомненно, является государственным переворотом», — заявил судья.

Острый политический кризис развернулся в Польше на фоне противостояния двух лагерей. В первом, в числе прочих, президент Навроцкий и судьи, Капиньский и Свенчковский. Это консервативное крыло связанное с прошлой правящей партией PiS.

Премьер-министр Дональд Туск и его коалиция представляют либерально-центристские силы. Правительство Туска пытается провести реформу и отстранить от должностей тех судей, которых они считают назначенными в прошлые годы с нарушением процедур.

Конфликт обострился 30 октября из-за решения судьи Анны Корвин-Пиотровской. Она отстранила председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского (оба представляют лагерь PiS) и вызвала к зданию учреждения полицию.

Сейчас сторонники президента называют действия правительства «попыткой переворота».