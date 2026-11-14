Небо над США закрыли в связи с «исключительными обстоятельствами»

Все аэропорты США закрыли в связи с «исключительными обстоятельствами»

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно ограничило полеты во всех аэропортах США. В Axios отметили, что предписание пришло с пометкой «исключительные обстоятельства».

Издание отмечает, что эта мера принималась в США крайне редко. В сообщении диспетчерской службы говорится: «Все вылетающие самолеты должны оставаться на земле в режиме ожидания до дальнейшего уведомления».

Вопросы по международным рейсам FAA пообещало рассматривать в частном порядке.

Ситуацию уже прокомментировал в Х американский министр транспорта Шон Даффи. По его словам, запрет связан со сбоем в системе связи. Он затронул абсолютно все центры управления воздушным движением в США.

Почти одновременно с сообщением министра Sky News написал о том, что над базой Лейкенхит в Великобритании обнаружили неизвестные беспилотники. Эту базу используют США. Военнослужащим приказали пройти в укрытия.

Крупный сбой 12 ноября произошел и в Microsoft. Он затронул миллионы людей по всему миру, устранить его пока не удалось.