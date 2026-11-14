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    Небо над США закрыли в связи с «исключительными обстоятельствами»

    Все аэропорты США закрыли в связи с «исключительными обстоятельствами»

    Фото: РИА «Новости»

    Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно ограничило полеты во всех аэропортах США. В Axios отметили, что предписание пришло с пометкой «исключительные обстоятельства». 

    Издание отмечает, что эта мера принималась в США крайне редко. В сообщении диспетчерской службы говорится: «Все вылетающие самолеты должны оставаться на земле в режиме ожидания до дальнейшего уведомления».

    Вопросы по международным рейсам FAA пообещало рассматривать в частном порядке. 

    Ситуацию уже прокомментировал в Х американский министр транспорта Шон Даффи. По его словам, запрет связан со сбоем в системе связи. Он затронул абсолютно все центры управления воздушным движением в США. 

    Почти одновременно с сообщением министра Sky News написал о том, что над базой Лейкенхит в Великобритании обнаружили неизвестные беспилотники. Эту базу используют США. Военнослужащим приказали пройти в укрытия. 

    Крупный сбой 12 ноября произошел и в Microsoft. Он затронул миллионы людей по всему миру, устранить его пока не удалось

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