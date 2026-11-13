Трамп призывал Хуанга продолжать бороться за свою должность главы Nvidia

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал бывшего директора компании Nvidia Дженсена Хуанга продолжать бороться за свою должность. Об этом они говорили по телефону незадолго до отставки Хуанга, сообщила газета The New York Times .

«Президент Трамп позвонил Дженсену Хуангу во вторник, до того, как глава Nvidia ушел в отставку на фоне стремительно разрастающегося шпионского скандала, и призвал его продолжать бороться за свою должность», — отметили в издании.

Разработчик графических процессоров Nvidia сообщил об отставке основателя компании на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуанг, которую обвиняют в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР опроверг утверждения о «китайском шпионаже».

Накануне стало известно, что Хуанг поддерживал близкие отношения еще с одной сотрудницей компании, помимо Кимберли Пауэлл. Это уже третья внебрачная связь бизнесмена.