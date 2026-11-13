Сбой в работе сервисов Microsoft пока не могут устранить

Сбой в работе сервисов Microsoft пока что не могут устранить. Об этом сообщила сервисная платформа Microsoft 365 в X.

«Мы прорабатываем альтернативные меры, которые позволят увеличить пропускную способность в условиях сохраняющегося дисбаланса в распределении трафика», — рассказали в компании.

Жалобы стали поступать в связи со сбоями в работе нескольких сервисов Microsoft 12 ноября. Большинство жалоб зафиксировали в Америке. Неполадки затронули 74 страны.

Недавно основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в следующем году резко участятся кибератаки с использованием искусственного интеллекта. По его словам, главная опасность заключается в том, что преступники. Хотя многие считают, что проблема в том, что он выйдет из-под контроля человека.