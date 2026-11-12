Главе Nvidia грозит увольнение: спецслужбы и тайные романы подставили IT-империю

Совет директоров Nvidia собрался на экстренное заседание по поводу отставки CEO компании Дженсена Хуанга. Основателя IT-гиганта обвинили в двух романах на стороне, одна из его любовниц могла работать на Китай, сообщило Reuters .

В центре внимания мировой прессы сначала оказалась бизнесвумен Элис Хуанг. Она завела отношения со своим однофамильцем и одним из самых влиятельных представителей индустрии высоких технологий.

Ее роман с техномагнатом, имеющим прямой доступ в Белый дом, стал поводом для множества расследований. Американская разведка связывала эту женщину с нелегальными поставками процессоров в Китай.

Теперь же The New York Times заявила о другом романе Хуанга с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне этих новостей акции компании упали на 8% за вечер.

63-летний Хуанг руководит всеми ключевыми отделами компании и владеет почти 4% акций. У Nvidia нет готового кандидата на замену управляющему. Опрошенные Reuters аналитики опасаются глубокого кризиса во всей отрасли искусственного интеллекта.