360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Главе Nvidia грозит увольнение: спецслужбы и тайные романы подставили IT-империю

    Капитализация Nvidia упала на 600 млрд долларов из-за слухов об отставке Хуанга

    Фото: РИА «Новости»

    Совет директоров Nvidia собрался на экстренное заседание по поводу отставки CEO компании Дженсена Хуанга. Основателя IT-гиганта обвинили в двух романах на стороне, одна из его любовниц могла работать на Китай, сообщило Reuters.

    В центре внимания мировой прессы сначала оказалась бизнесвумен Элис Хуанг. Она завела отношения со своим однофамильцем и одним из самых влиятельных представителей индустрии высоких технологий.

    Ее роман с техномагнатом, имеющим прямой доступ в Белый дом, стал поводом для множества расследований. Американская разведка связывала эту женщину с нелегальными поставками процессоров в Китай.

    Теперь же The New York Times заявила о другом романе Хуанга с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне этих новостей акции компании упали на 8% за вечер.

    63-летний Хуанг руководит всеми ключевыми отделами компании и владеет почти 4% акций. У Nvidia нет готового кандидата на замену управляющему. Опрошенные Reuters аналитики опасаются глубокого кризиса во всей отрасли искусственного интеллекта.

    Читайте также

    Демократы победили на выборах в сенат США сразу в пяти штатах

    Судьбоносный союз с США и крах Зеленского. Астролог дал прогноз для России

    В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

    Протестный митинг в Париже завершился столкновениями с полицией

    В США авто перевернулось в воздухе и рухнуло с высоты 30 метров, водитель погиб

    Трамп назвал шуткой предложение назначить главу UFC пресс-секретарем

    Стало известно, сколько американцев посетили Россию в 2026 году

    Эль-Ниньо ударит по ценам на кофе

    Дети из Руанды покорили соцсети танцами под российские хиты

    Румынский город отгородился от медведей электрическим забором

    Стубб назвал Путина проницательным и подготовленным собеседником

    Костюм Вэнса на Хэллоуин высмеяли в соцсетях