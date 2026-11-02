Баланс на тонкой грани: как победа Йотовой изменит отношения России и Болгарии

Болгария не сможет проводить полностью самостоятельную политику в отношении России из-за высокой зависимости от европейских субсидий после победы на президентских выборах Илияны Йотовой. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он пояснил, что, по итогам голосования, к власти в Болгарии пришел политический тандем. Нового президента всячески поддерживает бывший глава государства и лидер партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев. Вместе с Йотовой он выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и восстановление отношений с Россией. Однако открытая конфронтация с Брюсселем может обернуться для Софии потерей финансовой поддержки Евросоюза.

«Им предстоит пройти по тонкой грани: быть достаточно самостоятельными, чтобы все-таки отыграть потери на российском направлении, но не переборщить, чтобы не лишиться брюссельских субсидий», — подчеркнул Станкевич.

Политолог добавил, что главной задачей тандема Йотовой и Радева станет стабилизация политической обстановки в Болгарии. Для этого властям необходимо решить экономические проблемы, в первую очередь, связанные с дефицитом бюджета и высокой стоимостью энергоносителей.

О том, как прошли выборы в Болгарии, кто такая Илияна Йотова и почему ее победа вызвала напряжение в Брюсселе, — в нашей статье.