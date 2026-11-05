«Мы это не спустим Европе». В МИД оценили потуги Запада присвоить активы России
Любинский: потуги Запада присвоить активы России бесперспективны
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский назвал абсолютно бесперспективными потуги Запада, пытающегося присвоить российские активы. Об этом дипломат заявил ТАСС.
Любинский оценил сообщения СМИ о новых планах Еврокомиссии по использованию российских активов, которые европейцы хотели бы направить на финансирование киевского режима.
«Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», — сказал дипломат.
Любинский добавил, что Россия не спустит Европе попыток использовать доходы от ее активов против российских же интересов. Он подчеркнул, что это станет преступным действием и нарушители понесут за него ответственность, причем в полной мере. При этом согласился с тем, что попытки Запада по присвоению российских денег будут продолжаться и дальше.
Любинский пояснил, что определенные люди делают на этом имена. Кроме того, зарабатывают деньги на незаконных попытках что-нибудь украсть у России.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал незаконными планы Запада по перемещению золотовалютных резервов России из депозитария Euroclear в другие структуры.