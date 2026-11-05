360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Мы это не спустим Европе». В МИД оценили потуги Запада присвоить активы России

    Любинский: потуги Запада присвоить активы России бесперспективны

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Замглавы МИД России Дмитрий Любинский назвал абсолютно бесперспективными потуги Запада, пытающегося присвоить российские активы. Об этом дипломат заявил ТАСС.

    Любинский оценил сообщения СМИ о новых планах Еврокомиссии по использованию российских активов, которые европейцы хотели бы направить на финансирование киевского режима.

    «Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», — сказал дипломат.

    Любинский добавил, что Россия не спустит Европе попыток использовать доходы от ее активов против российских же интересов. Он подчеркнул, что это станет преступным действием и нарушители понесут за него ответственность, причем в полной мере. При этом согласился с тем, что попытки Запада по присвоению российских денег будут продолжаться и дальше.

    Любинский пояснил, что определенные люди делают на этом имена. Кроме того, зарабатывают деньги на незаконных попытках что-нибудь украсть у России.

    Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал незаконными планы Запада по перемещению золотовалютных резервов России из депозитария Euroclear в другие структуры.

    Читайте также

    Швейцария расширила санкционный список против России на 254 позиции

    В МИД заявили о незаконности вывода активов России из Euroclear

    «Не рой другому яму». Путин — о ситуации в Европе

    «Как стояла, так и стоит»: Медведев оценил влияние 30 тысяч санкций на Россию

    «Путин уже охрип повторять». Латыши прописали генералу успокоительное и психиатра за его слова о России

    Roman Naumov/URA.RU

    Почему новая западная помощь Украине вызывает все больше вопросов?

    Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency

    Валдайский сигнал. Как на речь Путина отреагировали мировые СМИ

    Путин назвал ложью заявления о национализации европейских активов в России

    Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

    Медведев заявил, что Россия должна активно обороняться от западных санкций

    Совфед осудил милитаризацию Евросоюза и накачку Украины оружием

    Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency

    Путин перечислил предлоги Запада для воровства активов других стран