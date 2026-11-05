Любинский оценил сообщения СМИ о новых планах Еврокомиссии по использованию российских активов, которые европейцы хотели бы направить на финансирование киевского режима.

«Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», — сказал дипломат.

Любинский добавил, что Россия не спустит Европе попыток использовать доходы от ее активов против российских же интересов. Он подчеркнул, что это станет преступным действием и нарушители понесут за него ответственность, причем в полной мере. При этом согласился с тем, что попытки Запада по присвоению российских денег будут продолжаться и дальше.

Любинский пояснил, что определенные люди делают на этом имена. Кроме того, зарабатывают деньги на незаконных попытках что-нибудь украсть у России.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал незаконными планы Запада по перемещению золотовалютных резервов России из депозитария Euroclear в другие структуры.