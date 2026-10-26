Против России введено более 30 тысяч незаконных односторонних ограничительных мер. Об этом заявил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».

По словам политика, эти меры не смогли подорвать страну. Он подчеркнул, что государство продолжает развиваться даже под таким давлением.

«Вот вы думаете, 30 тысяч — Россия как стояла, так и стоит, и развивается даже под давлением этих 30 тысяч мер», — заявил Медведев.

Ранее зампред Совбеза назвал системным русофобским актом закон США об «адских санкциях». Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном снова испорчены на десятилетия вперед.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается ужесточать санкции против России из-за приближающегося соглашения по Украине.