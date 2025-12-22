Почему новая западная помощь Украине вызывает все больше вопросов?

Новые миллиарды на помощь Украине — решительный шаг Запада или отчаянная попытка продлить конфликт, который не могут ни выиграть, ни прекратить? Пока одни страны суммируют взносы, эксперты задаются вопросом: кому боевые действия нужнее — Украине или самой Европе, ищущей опору для своей пошатнувшейся идеологии?

Как Запад профинансирует ВСУ Пятнадцать стран подтвердили новые обязательства по финансированию и поставкам оружия ВСУ на 2026 год. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после очередной встречи в формате «Рамштайн». Германия выделит рекордные 11,5 миллиарда евро, в основном на усиление ПВО, дроны и артиллерию. Великобритания направит 600 миллионов фунтов на системы противовоздушной обороны. Канада добавит 30 миллионов канадских долларов на беспилотники, Нидерланды — 700 миллионов евро на БПЛА. Черногония, Дания и Новая Зеландия внесут вклад в инициативу PURL, позволяющую выкупать американское оружие для Киева. Эстония передаст девять миллионов евро в IT-коалицию, Литва — более 200 миллионов евро, Латвия сохранит помощь на уровне не менее 0,25% ВВП (около 110 миллионов евро). Люксембург обещает 100 миллионов евро плюс 15 миллионов долларов в PURL, Норвегия — общий пакет на сумму примерно семь миллиардов долларов. Португалия выделит 10 миллионов евро на дроны. Польша поставит артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а Чехия профинансирует доставку 760 тысяч таких снарядов.

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

Место за столом переговоров Евросоюз получил долгожданное место за столом переговоров. Чтобы оправдать предоставленный ему кредит и свое присутствие на этих переговорах, необходимо проявить активность. Однако, так и не получив возможность использовать замороженные активы России и столкнувшись не с поддержкой, а с резкой критикой со стороны США, ЕС вынужден как-то отрабатывать свою позицию. Таким мнением с 360.ru поделилась политолог Инна Ветренко. «Поэтому страны Евросоюза, поскребав по сусекам и собрав средства в складчину для поддержки Украины, демонстрируют свою вовлеченность. Это важно для их статуса. Действуют они в соответствии со своим планом, основанном на вере в „российскую угрозу“, которую постоянно озвучивают как мантру», — пояснила Ветренко.

Фото: No. 10 Downing Street/XinHua / www.globallookpress.com

Но поддержка далеко не единодушна. Некоторые государства, такие как Италия, Венгрия и ряд других, отказались от участия, считая это нецелесообразным. Даже в объявленном пакете помощи есть вопросы. Плюс проблемы со снарядами, которые поставляет Польша: их калибр не совсем соответствует потребностям ВСУ.

Таким образом, своим действием ЕС в большей степени создаст информационную шумиху, что и станет формой поддержки для Украины. Стратегически же, без поддержки Соединенных Штатов, эта помощь не имеет решающего значения для ситуации на линии боевого соприкосновения. Она лишь позволяет Европе сохранять влияние на переговорный процесс, который из-за ее вмешательства плохо развивается. Инна Ветренко

«Плохой мир» по мнению Европы Тем временем в самой Европе нарастает тревога. Как отметило издание The Wall Street Journal, для ЕС и Украины плохая мирная сделка с Россией — та, что оставит Киев слабым и уязвимым — сейчас хуже, чем отсутствие сделки вовсе. В недавнем опросе 500 европейских экспертов по безопасности «перемирие на выгодных для Москвы условиях» признали одним из главных рисков для Евросоюза в 2026 году. Вторым — гибридные угрозы, которые, по словам многих европейских чиновников, Россия якобы уже активно применяет против ЕС.

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

В отчете подчеркнули: соглашение, закрепляющее территориальные приобретения России, подрывающее суверенитет Украины, поставит под прямую угрозу безопасность ЕС. «Российский мир» лишит Европу возможности самостоятельно формировать свою безопасность и сдерживать будущие угрозы. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о прогрессе в переговорах. Дескать, Дональд Трамп подтвердил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, близкие к пятой статье НАТО. «Мы достигли значительного шага: американцы вместе с европейцами готовы дать такие гарантии после прекращения огня. Мы даже зафиксировали это письменно. На ужине мы говорили по телефону с президентом США, и он подтвердил эту инициативу», — сказал Мерц.

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.globallookpress.com

Либеральная диктатура Европейские элиты крайне заинтересованы в том, чтобы продолжать боевые действия. Мотивация не только и не столько экономическая, хотя и она есть, а идеологическая. Перед европейским обществом надо создавать некую внешнюю угрозу, заявил в разговоре с 360.ru политолог Юрий Любомирский. — Почему это так важно для них? — Потому что либеральная диктатура, которая сейчас в Европе формируется, держится на нескольких «китах». Это, во-первых, экономика, это идеология и это внешний враг. Экономика все еще стагнирует, идеология либерализма вызывает все меньше доверия. Чтобы хоть как-то удержать систему, нужен образ внешнего врага, которым выступает Россия. Европейцы поддерживают сопротивление Украины ради своих внутренних вопросов. Им она как таковая не нужна и не важна. Им необходимо, чтобы это противостояние продолжалось, чтобы они могли накачивать свое общество неким ужасом — ужасом России, которая якобы всегда может напасть и разрушить стабильность. Иначе последняя опора их режима сломается.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

— Что тогда произойдет? — Все это приведет к тому, что либеральные, и левые, и правые правительства будут сменяться либо новыми левыми, либо новыми правыми. Этого они не могут допустить. Помощь от США практически заморожена. По сути, поддержка Киева ополовинилась. Тем не менее, чтобы удерживать Украину в некой стабильности, этого вполне пока хватает. И здесь США тоже занимают двойственную позицию. — В чем эта двойственность? — С одной стороны, им нужен мир. С другой — Штатам выгодна ситуация, где европейцы закупают их оружие. То есть получается двойственная система, где США перекрыли финансирование ВСУ, но продолжают ее так или иначе снабжать, чтобы она не пала как можно скорее. Одновременно ЕС будет очень осторожно, но пытаться, заигрывая, как бы идти на уступки Трампу. Одновременно европейцы будут постоянно затягивать переговоры по миру и продолжить боевые действия, снабжая Украину пусть и ограниченными финансами, и оружием, тем не менее продолжая это делать.